La AESAN publica una nueva alerta por la presencia de cereulida en productos de nutrición infantil

Imagen de uno de los productos afectados. - AESAN

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado este miércoles una alerta por la presencia de cereulida -una toxina producida por la bacteria 'Bacillus cereus' que puede causar náuseas, vómitos y diarrea- en fórmulas infantiles procedentes de Francia.

Así, la AESAN ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia, relativa a la posible presencia de cereulida en los productos 'Babybio Caprea 1' y 'Babybio Optima 1'.

La información publicada es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

En concreto, se trata del producto 'Babybio Caprea 1' de la marca Babybio con fecha de caducidad 28/07/2027 y 17/09/2027. El otro producto afectado es 'Babybio Optima 1' de la marca Babybio y con fecha de caducidad 01/10/2027.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Por el momento, la AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados que se abstengan de consumirlos, ya que pueden causar náuseas, vómitos y diarrea.

OTRAS RETIRADAS EN ESPAÑA

El pasado 7 de enero, la AESAN informó de que la compañía Nestlé retiró, como medida preventiva, nuevos productos y lotes de su leche de fórmula tras una alerta del pasado 12 de diciembre por la posible presencia de cereulida en su producto 'NIDINA 1'.

Posteriormente, el 21 de enero, la compañía Lactalis Nutrición Iberia comunicó la retirada voluntaria de varios lotes de leche infantil de la marca Damira, disponibles en farmacias y en la gran distribución, debido a la presencia de cereulida en un ingrediente suministrado por uno de sus proveedores. Esta retirada se produjo tras la alerta emitida por la asociación profesional francesa de nutrición infantil, relativa a la posible presencia de cereulida en un ingrediente (el omega6 ARA) suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas leches infantiles.

UN PROBLEMA QUE HA AFECTADO VARIOS PAÍSES

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) informó la pasada semana que se llevó a cabo la retirada preventiva de varios productos de nutrición infantil en distintos países tras la detección de cereulida.

Las retiradas preventivas se iniciaron en diciembre de 2025 y continuaron en enero de 2026 como medida de salud pública. El ECDC subrayó que las retiradas afectan a distintos lotes, productos y marcas a escala global, con artículos comercializados tanto en Europa como en otros países del mundo.

Por el momento, el ECDC está monitoreando el evento y brindando asesoramiento y orientación científica para apoyar las investigaciones nacionales, a la vez que facilita el intercambio oportuno de información entre países. El ECDC, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión Europea trabajan en conjunto para garantizar una respuesta coordinada y eficaz a este evento multinacional.

CONSULTAR CON UN PROFESIONAL EN CASO DE VÓMITOS O DIARREA

La cereulida es una toxina que puede causar náuseas, vómitos y dolor de estómago repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del organismo y provocar complicaciones como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé; los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

Para los bebés que presenten vómitos o diarrea tras consumir la fórmula infantil incluida en el retiro, el ECDC recomienda consultar con un profesional de la salud o, si los síntomas son graves, como deshidratación o vómitos persistentes, acudir a urgencias. Los síntomas gastrointestinales en los bebés pueden derivar rápidamente en complicaciones, independientemente de la causa subyacente, apunta el ECDC.

Por último, advierte de que los productos retirados no deben administrarse a bebés ni niños pequeños. Además, recomienda a los consumidores seguir las instrucciones y directrices emitidas por las autoridades nacionales de seguridad alimentaria.