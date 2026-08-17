La AESAN lanza una alerta por la presencia de mostaza no incluida en etiquetado de un lote de pasta 'cabello de ángel'

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la comercialización de la pasta alimenticia tipo 'cabello de ángel' de la marca TRIA que contiene mostaza no declarada en el etiquetado.

En concreto, se trata del producto 'Cabello de ángel' ('cheveux d'ange'), de la marca TRIA, correspondiente al lote L10/2025SHN y con fecha de consumo preferente del 16 de octubre de 2027.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia a la mostaza que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. No obstante, indica que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.