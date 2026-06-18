La AESAN lanza una alerta por la presencia de leche no declarada en el etiquetado de una crema de cacao con avellana

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado una alerta por la presencia de leche no declarada en el etiquetado de un lote del producto 'Bio crema de cacao con avellana', de la marca Sol Natural.

En concreto, se trata del lote L3165, con fecha de caducidad 12/05/2027, procedente de Italia, que, según la información disponible, ha sido distribuido en la mayor parte del territorio nacional.

La información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. No obstante, la Agencia ha aclarado que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.