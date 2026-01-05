La AESAN lanza una alerta por la presencia de histamina en pasta de anchoas de la marca Zarotti

Archivo - Imagen de recurso de anchoas. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta este lunes por la presencia de histamina en pasta de anchoas de la marca Zarotti procedentes de Italia con fecha de caducidad 24/7/2026.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Pasta acciughe' ('Pasta de anchoas') de la marca Zarotti y conservadas en un tubo de aluminio. Además, cuentan con el número de lote PH 24, fecha de consumo preferente 24/7/2026 y eso de unidad de 60 g.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, si bien la AESAN no descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la intoxicación por histamina (urticaria en palmas de las manos, cara, cabeza y orejas; dolor de cabeza y mareos; dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea) la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.