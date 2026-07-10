La AESAN lanza una alerta por la presencia de gluten no incluida en el etiquetado de dos lotes de harina de garbanzo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado una alerta por la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de harina de garbanzo de la marca Harinas de Mallorca.

En concreto, la alerta afecta al producto 'Harina de garbanzo', de la marca Harinas de Mallorca, en los lotes L7261205, con fecha de consumo preferente 31 de enero de 2027, y 05270401, con fecha de consumo preferente 30 de abril de 2027.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a Islas Baleares, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que se abstengan de consumirlo. No obstante, la agencia recuerda que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.