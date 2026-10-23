La AESAN lanza una alerta por la presencia de fragmentos de vidrio en un lote de 'Salsa Ricotta' de EROSKI

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la presencia de fragmentos de vidrio en el producto 'Salsa Ricotta', de la marca EROSKI, tras recibir una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Salsa Ricotta', de la marca EROSKI y que se comercializa en un bote de vidrio de 350 gramos. El número de lote afectado es el LA310CRI01 y tiene fecha de caducidad del 06/11/2028.

Según la AESAN, esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlo.