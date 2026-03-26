La AESAN lanza una alerta por presencia de 'Escherichia coli' productora de toxinas Shiga en un lote de queso camembert

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de 'Escherichia coli' productora de toxinas Shiga (STEC) en un queso camembert de la marca La Réserve de Crémiers procedente de Alemania.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Camembert de Normandie', de la marca La Réserve des Crémiers, correspondiente con el número de lote 031241 y con fechas de caducidad 08/04/26 y 12/04/26.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. Asimismo, aconseja acudir a un centro de salud en el caso de haber ingerido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la toxiinfección por 'E. coli' productora de toxinas Shiga, como calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta.