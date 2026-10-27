La AESAN lanza una alerta por la posible presencia de fragmentos de cristal en un lote de pudin procedente de Dinamarca

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la posible presencia de fragmentos de cristal en un pudin, tras recibir una notificación de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), trasladada por las autoridades sanitarias de Dinamarca.

En concreto, se trata del producto 'Vanilla cookie flavour pudding', de la marca Arla protein y que cuenta con el número de lote ES26271001 y tiene la fecha de consumo preferente del 25/04/2027.

Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en casi toda España. La AESAN subraya que esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.