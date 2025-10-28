La AESAN amplía a nuevos lotes la alerta por presencia de gluten sin etiquetar en bulgur integral ecológico

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado este martes de que amplía a nuevos lotes la alerta emitida la semana pasada por la presencia de gluten no incluida en el etiquetado de 'Bulgur integral ecológico' de la marca La Finestra Sul Cielo, a raíz de una notificación trasladada por Cataluña.

Al producto incluido en la anterior alerta, con número de lote 50270 y fecha de caducidad 03/12/2026, se suman los lotes 40556, 40791 y 50011, con fechas de caducidad 11/05/2026, 10/09/2026 y 10/09/2026, respectivamente. Estos se presentan en bolsa de plástico con un peso por unidad de 400 gramos y conservado a temperatura ambiente.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla -La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, y sufran problemas derivados de la ingesta de gluten, que se abstengan de consumirlos. Para el resto de la población, "no comporta ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.