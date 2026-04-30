Archivo - La AESAN amplía a cinco lotes su alerta por presencia de Salmonella spp. en moringa ecológica de procedencia alemana - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PICASA - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado a cinco lotes de otros tantos productos su alerta por la presencia de Salmonella spp. en moringa ecológica procedente de Alemania, por lo que ha recomendado que las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Este anuncio se ha producido tras el realizado el pasado 28 de abril, el cual se refirió a los lotes '10C4' de 'Moringa bio', de la marca 'El Granero', con fecha de caducidad de 31 de diciembre de 2027, que se comercializa en un envase de 90 cápsulas y con un peso de 36 gramos conservado a temperatura ambiente; y 'MO260635' de 'Moringa bio', con fecha de caducidad de 30 de junio de 2027 y de la marca 'El Granero integral', que se comercializa envasado a temperatura ambiente y con un peso de 150 gramos.

Ahora, los lotes afectados son 'E25095' de 'Moringa ecológica (Organic moringa powder)', de la marca 'The Saffron Company JJ', cuya fecha de consumo preferente es diciembre de 2027 y que está envasado en bolsa de 250 gramos conservada a temperatura ambiente; 'E25095' de 'Moringa en polvo eco', de la marca 'Frisafran', con fecha de consumo preferente de diciembre de 2027 y envasado en bolsa de 500 gramos conservada a temperatura ambiente; y 'C12105' de 'Moringa organic' de la marca 'Drasanvi', envasado en bolsa de 125 gramos y conservado a temperatura ambiente.

Según ha indicado la AESAN, ha tenido conocimiento de esta cuestión a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Tras ello, esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través de la misma institución, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Para finalizar, ha señalado que, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud.