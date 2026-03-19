La AESAN amplía la alerta por presencia de sulfitos no etiquetados en azúcar de coco marca Auchan a un total de 8 lotes

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta por presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado de azúcar de coco de la marca Auchan a un total de ocho lotes, sobre los que ha advertido a las personas con intolerancia a los sulfitos.

El producto afectado es 'azúcar de coco sin refinar' de la marca Auchan, con números de lote L/1004BE, L/0203BE, L/0504BE, L/1005BE, L/0110BE, L/0407BE, L/0512BE y L/1111BE. Se presenta en bolsa de plástico, con un peso por unidad de 500 gramos.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas con intolerancia a los sulfitos que tengan el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, su consumo no comporta "ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.