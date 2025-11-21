AESAN amplía la alerta por presencia de proteínas de la leche en pastelitos de crema de la marca NaturCeliac Gluten Free

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado este viernes la advertencia que lanzó el pasado 14 de noviembre por presencia de proteínas de la leche en pastelitos rellenos de crema de la marca NaturCeliac Gluten Free a nuevos lotes y un nuevo producto de la misma marca.

Así, está afectado el producto 'Pastelitos rellenos de crema', de la marca NaturCeliac Gluten Free, con números de lote y fechas de caducidad, M16BB (16/11/2025), M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026).

También está afectado 'Bombitas rellenas de crema', de la marca NaturCeliac Gluten Free, con números de lote y fechas de caducidad, M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026).

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado como medida de precaución a las personas con alergia a las proteínas de la leche que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, el consumo de estos productos "no comporta ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.