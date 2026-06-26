AESAN amplía la alerta por presencia de leche no recogida en etiquetado de varios lotes de crema de cacao con avellana

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta por la presencia de leche no declarada en el etiquetado de una crema de cacao con avellanas ecológica procedente de Italia, tras la retirada de dos nuevos lotes.

Como ampliación de la información transmitida el pasado 17 de junio, Cataluña ha informado a la AESAN, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de que se está procediendo a retirar nuevos lotes del producto 'bio crema de cacao con avellana' de la marca Sol Natural.

Según la AESAN, están afectados los lotes L3165, con fecha de consumo preferente 12/05/2027; L1555, con fecha de consumo preferente 04/12/2026, y L1855, con fecha de consumo preferente 04/01/2027.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el fin de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a aquellas personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener en sus hogares el producto que se abstengan de consumirlo. No obstante, la Agencia recuerda que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de la población.