AESAN amplía la advertencia por presencia de gluten sin etiquetar en productos de harina de trigo sarraceno sin gluten

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado este miércoles la advertencia que lanzó el pasado 27 de octubre por la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de un lote de harina de trigo sarraceno sin gluten de la marca Organic Sac a otros lotes de este y a productos de otras marcas.

La advertencia afecta a 'Harina de trigo sarraceno sin gluten', de la marca Organic Sac, con números de lote 133254218, 127253518 y 421252830, con fechas de consumo preferente 28/10/2026, 28/08/2026 y 28/07/2026, respectivamente. Se presenta empaquetado, con un peso por unidad de 500 gramos y se conserva a temperatura ambiente.

También están afectados 'Harina de trigo sarraceno ecológico sin gluten', de la marca Eliges (Grupo IFA), con números de lote 228253687, 423253089 y 535254489, y fechas de consumo preferente 28/09/2026, 28/08/2026 y 28/10/2026; así como 'Harina de trigo sarraceno integral ecológica', de la marca Naturitas, con números de lote 328253710, 428253739 y 428253745, todos ellos con fecha de consumo preferente 28/09/2026.

Además, están afectados 'Farina de fajol eco', de la marca Bonpreu, con números de lote 120252602 y fecha de consumo preferente 28/07/2026, 521252850 con fecha de consumo preferente 28/07/2026, 223253033 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 227253557 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 230253939 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 133254230 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 130253916 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 133254231 con fecha de consumo preferente 28/10/2026, 138254763 con fecha de consumo preferente 28/11/2026, y 238254785 con fecha de consumo preferente 28/11/2026.

Junto a estos, 'Harina de trigo sarraceno sin gluten', de la marca Veritas, con números de lote 222252902 y fecha de consumo preferente 28/07/2026, 423253075 y fecha de consumo preferente 28/08/2026, 127253531 y fecha de consumo preferente 28/08/2026, 331254076 y fecha de consumo preferente 28/09/2026, 435254468 y fecha de consumo preferente 28/10/2026, 236254550 y fecha de consumo preferente 28/11/2026, y 538254851 con fecha de consumo preferente 28/11/2026.

Por último, está afectado 'Farina de fajol eco sin gluten', de la marca Casa Ametller, con números de lote 423253085, 128253658, 435254466 y 538254840, y fechas de consumo preferente 28/08/2026, 28/09/2026, 28/10/2026 y 28/11/2026, respectivamente.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, que se abstengan de consumirlos. Para el resto de la población, estos productos "no comportan ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.