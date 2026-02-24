La AESAN alerta de la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado en un lote de azúcar de coco marca Auchan

Archivo - La AESAN alerta de un lote de azúcar de coco de la marca Auchan con presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado - CHRIS WHITEHEAD - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la comercialización de un lote de azúcar de coco de la marca Auchan con presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado, por lo que ha realizado esta advertencia de cara a las personas con intolerancia a los mismos.

Tal y como ha indicado este organismo, el mismo ha tenido conocimiento de esta circunstancia por mediación del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Este último ha sido el que ha recepcionado la mencionada notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña.

La AESAN, que ha asegurado que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población, ha explicado que el lote afectado de este azúcar de coco sin refinar comercializado en bolsa de plástico de medio kilogramo, y de conservación a temperatura ambiente, es el L /1004BE.

De esta manera, y a través del SCIRI, el objetivo ha sido que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo.