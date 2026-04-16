La AESAN alerta de la presencia de sésamo no declarado en dos lotes de aperitivo de tofu seco procedente de China - AESAN

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de sésamo no declarado en dos lotes de aperitivo de tofu seco procedente de China, ante lo que ha advertido a las personas con alergia a esta semilla de esta comercialización.

Este órgano del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha subrayado que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población, ha afirmado que ha tenido conocimiento de esta notificación de alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La misma ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Este artículo de alimentación que no ha incluido la referencia al sésamo en su etiquetado está registrado bajo la marca 'Zhejiang Laoba Foodstuff' y se comercializa en un envase de plástico de 100 gramos conservado a temperatura ambiente. En cuanto a los lotes afectados, estos son el '251217', con fecha de consumo preferente de 17 de agosto de 2026, y el '250928', cuya fecha es de 28 de mayo también de este año.

Según la información disponible, la distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras regiones.

Ahora, el objeto es que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Mientras, y como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia al sésamo que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.