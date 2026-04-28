AESAN alerta de presencia de Salmonella spp en dos lotes de moringa ecológica de procedencia alemana de marca El Granero - AESAN

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de Salmonella spp. en dos lotes de moringa ecológica procedente de Alemania de la marca 'El Granero', por lo que ha recomendado que las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Este órgano del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado de que ha tenido conocimiento de esta cuestión a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el cual ha registrado una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha relativa a la presencia de esta bacteria en el referido artículo de alimentación.

El primero de los lotes afectados es el '10C4' de 'Moringa bio', con fecha de caducidad de 31 de diciembre de 2027, que se comercializa en un envase de 90 cápsulas y con un peso de 36 gramos conservado a temperatura ambiente. Por su parte, el lote 'MO260635' de 'Moringa bio', con fecha de caducidad de 30 de junio de 2027 y de la marca 'El Granero integral', se comercializa envasado a temperatura ambiente y con un peso de 150 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja, Canarias, Aragón y Cantabria, ha indicado la AESAN, que ha sostenido que, no obstante, no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras regiones.

Por último, este organismo, que ha explicado que esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, ha señalado que, en el caso de haber consumido alguno de estos productos y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis -principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza-, se aconseja acudir a un centro de salud.