La AESAN alerta de la presencia de 'Salmonella' en un lote de salchichón de la marca Díaz

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado de la presencia de 'Salmonella spp.' en un lote de salchichón de la marca Díaz, tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León.

El producto afectado es 'Vela ibérica salchichón', de la marca Díaz, con número de lote 260513 y fecha de consumo preferente 13/05/2027. Se presenta envasado en plástico, con un peso por unidad de 250 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla y León, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de consumo y de presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, ha instado a acudir a un centro de salud.