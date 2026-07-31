La AESAN alerta de la presencia de 'Salmonella' en lote de chips de manzana de la marca Rossmann

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la presencia de 'Salmonella spp.' en lote de chips de manzana de la marca Rossmann, según ha tenido conocimiento a raíz de una notificación de las autoridades sanitarias de Alemania.

El producto afectado es 'Genuss Plus Kids Bio Chips de manzana', de la marca Rossann, con fecha de caducidad 24/02/2027 y código EAN 4068134196903. Se presenta envasado en bolsa de plástico con un peso por unidad de 35 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a través de la cadena de establecimientos minoristas Rossmann, cuya sede social se ubica en la Comunidad Valenciana, pudiendo por tanto existir distribución en otras comunidades autónomas a través de esta cadena.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, ha aconsejado acudir a un centro de salud.

La alerta es resultado del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. En un aviso, la empresa ha informado de la retirada del producto y de la posibilidad de que los consumidores procedan a su devolución y reembolso. Además, ha apuntado que otras fechas de caducidad y otros productos Genuss Plus no se ven afectados por la retirada.