Archivo - La AESAN alerta de la presencia de Salmonella en dos lotes de fuet procedente de España - FCAFOTODIGITAL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de Salmonella en dos lotes de fuet procedente de España de la marca 'CAN DURAN', por lo que ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos citados "se abstengan de consumirlos".

Según ha indicado esta institución, la misma ha tenido conocimiento de esta situación "a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF)". En concreto, ha recibido "una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la presencia de Salmonella en fuet extra de la marca 'Can Duran'", ha explicado.

Los lotes afectados de este artículo de alimentación son '262014422', con fecha de caducidad de 24 de julio, y '262014423', con fecha de 1 de agosto. Ambos pertenecen a la citada casa comercial y al producto 'Fuet extra', que se presenta en envase de bolsa de plástico de 170 gramos y conservado a temperatura ambiente.

"Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", ha indicado la AESAN, que ha añadido que "esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI)".

En este sentido, ha manifestado que el "objeto" de esta última medida ha sido "que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización". Por último, ha indicado que "en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud".