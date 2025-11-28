La AESAN alerta de la presencia de partículas metálicas en un lote de bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt's

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la posible presencia de partículas metálicas en un lote de bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt's, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

El producto afectado es 'Bocaditos tomate & orégano' de la marca Snatt's, con número de lote 68708, fecha de caducidad 07/11/26 y código de barras 8413164023198. Se presenta envasado en bolsa con un peso por unidad de 80 gramos.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

La información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Todo ello se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.