La AESAN alerta de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en queso fresco de vaca procedente de España de cinco marcas - AESAN

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en queso fresco de vaca procedente de España de un total de cinco marcas, que son 'Al pie de la vaca', 'Cabrera', 'Haciendita de Liri', 'De la vaca' y 'La Buona Mucca'.

Este organismo ha indicado que ha tenido conocimiento de esta situación a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que ha enviado una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón relativa a la presencia de 'Listeria monocytogenes' en estos artículos de alimentación.

"Por precaución, se están retirando quesos" de las marcas mencionadas, ha puesto de manifiesto la AESAN, que ha concretado que esta medida "afecta a quesos envasados en presentaciones de 2 kilogramos, 250 gramos, 300 gramos y 320 gramos, con lotes cuyas fechas de caducidad sean anteriores al 1 de agosto de 2026".

Además, ha señalado que, "según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

ABSTENERSE DEL CONSUMO

"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", ha insistido, tras lo que ha afirmado que la recomendación "a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta" es "que se abstengan de consumirlos".

No obstante, ha indicado que, "en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud". Mientras, en el caso de embarazo, ha aconsejado "consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes".

Junto a ello, ha recomendado el análisis de "una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'. Por último, "se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos", ha finalizado.