La AESAN alerta de presencia de 'Listeria monocytogenes' en dos lotes de un queso fresco de vaca procedente de España

Queso Latino marca Goya. - AESAN

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma de Aragón, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en dos lotes de Queso Latino (Queso fresco de vaca) de la marca Goya.

Concreta de que se trata del lote número 011056, con fecha de caducidad, 31/05/26, y el lote 021046, con fecha de caducidad 30/05/26, ambos con peso de 300 gramos la unidad.

Por ello, recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis -vómitos, diarrea o fiebre-, aconseja acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se aconseja consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca 'Listeria monocytogenes').

Además, la AESAN recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.