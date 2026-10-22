La AESAN alerta de la presencia de Listeria en un lote de mejillones cocidos de la marca Marvalmar

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este jueves de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de mejillones cocidos de la marca Marvalmar, según ha conocido a partir de una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

El producto afectado es 'Mejillón de Chile cocido', de la marca Marvalmar, con número de lote 387/21096 1809 y fecha de consumo preferente 20/11/2026. Se presenta envasado en bandeja al vacío, con un peso por unidad de 200 gramos.

Según la información disponible, la distribución del producto ha sido a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad de Madrid.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

RECOMENDACIONES

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, ha aconsejado acudir a un centro de salud.

Asimismo, el organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recordado a las mujeres embarazadas que pueden consultar las recomendaciones de consumo relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, ambas publicadas por la propia agencia.

La AESAN también ha publicado un vídeo específico sobre recomendaciones para la prevención de listeriosis durante el embarazo. En paralelo, ha subrayado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.