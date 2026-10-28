La AESAN alerta de la presencia de huevo no declarado en un producto de surimi con gambas de DIA

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado a las personas con alergia al huevo de la presencia de este alérgeno no declarado en el etiquetado del producto de surimi con gambas 'MeloDIA marinera con gambas al ajillo', de la marca DIA Mari Marinera.

La AESAN ha recibido esta información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de alerta remitida por las autoridades sanitarias del País Vasco.

En concreto, se trata del producto 'MeloDIA marinera con gambas al ajillo', de la marca DIA Mari Marinera y que se comercializa en una bandeja de plástico. Los lotes afectados y sus respectivas fechas de caducidad son los siguientes: L260566GGO, con fecha de caducidad del 30 de noviembre de 2027; L260642GGO, del 31 de diciembre de 2027; L260747GGO, L260754GGO y L260769GGO, del 31 de enero de 2028; y L260942GGO, L260951GGO y L260962GGO, del 31 de marzo de 2028.

La Agencia ha señalado que esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia al huevo, que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo.