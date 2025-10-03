La AESAN alerta por la presencia de fragmentos metálicos en confit de hígado de ave al oporto procedente de Francia

'Confit De Foie De Volaille Au Porto/ Confit De Hígado De Ave Al Oporto' De La Marca Bioporc. - AESAN

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes, informada por Francia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de fragmentos metálicos en confit de hígado de ave al oporto, de la marca 'Bioporc', con número de lote R052a y fecha de caducidad 28 de febrero de 2029.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que tengan en su domicilio el producto de este lote se abstengan de consumirlo.

El producto en cuestión es 'Confit de foie de volaille au porto/ confit de hígado de ave al oporto' de la marca Bioporc. Está envasado en tarro de cristal con tapa metálica, con un peso de unidad de 120 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la Comunidad Autónoma de Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.