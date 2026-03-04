AESAN alerta de presencia de componentes de la leche no declarados en etiquetado de algunos lotes de biscotes de Proceli - AESAN

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de componentes de la leche no declarados en el etiquetado de algunos lotes de biscotes de la marca Proceli, lo que ha advertido en relación con las personas con alergia o intolerancia a los mismos, al no comportar estos ningún riesgo para el resto de la población.

Tal y como ha puesto de manifiesto este órgano dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha tenido conocimiento de este hecho a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y este, a su vez, por mediación de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña.

Esta información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros, ha continuado la AESAN, que ha concretado que este producto se comercializa en una caja de cartón.

En cuanto a los lotes afectados de biscotes de la marca Proceli, este organismo ha señalado que son los comprendidos entre el 254801, con fecha de consumo preferente de 22 de junio de 2026, y el 260805, fechado también para su consumo preferente el 18 de septiembre del presente año. Este artículo de alimentación se comercializa a temperatura ambiente y con un peso de 150 gramos.

DISTRIBUCIÓN

Según la información disponible, la distribución ha sido a Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, ha proseguido la AESAN, que ha agregado, no obstante, que no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Para finalizar, esta agencia, que ha sostenido que esta información ha sido trasladada a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, ha recomendado, como medida de precaución dirigida a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo.