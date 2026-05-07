La AESAN alerta de la presencia de componentes de la leche en al menos un lote de galletas saladas de la marca 'Jacobs' - AESAN

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de componentes de la leche en al menos un lote de galletas saladas de la marca comercial 'Jacobs', por lo que ha recomendado que las personas que tengan alergia o intolerancia a estos y que pudieran tener en sus hogares este producto se abstengan de consumirlo.

Esta institución ha tenido conocimiento de esta situación por mediación del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el cual ha sido notificado de esta alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de leche no incluida en el etiquetado en español de galletas saladas 'TUC' de esta marca, "debido a un error en la traducción de los ingredientes".

Según ha concretado la AESAN, el articulo de alimentación afectado es 'Tuc Cracker crema agria y cebolla', con un peso de 100 gramos, conservado a temperatura ambiente y con fecha de consumo preferente de 30 de junio. El número del lote identificado es el '0SZ0953751', pero la alerta se extiende a "cualquier otro lote de este producto en el que no figure la leche como ingrediente".

A tenor de la información disponible, ha indicado que la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, "si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras". "Esta información ha sido trasladada a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", ha explicado.

Por último, este órgano del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto de manifiesto que "el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de la población".