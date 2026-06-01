AESAN alerta de posible presencia de partículas de aluminio en dos lotes de cereal con chocolate procedentes de Portugal - AESAN

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la posible presencia de partículas de aluminio en cereales con chocolate para el desayuno procedentes de Portugal, concretamente en un lote de este producto de alimentación de la marca 'Gran DIA' y en otro del registro 'Golden Bridge'.

Según ha expuesto esta institución, ha tenido conocimiento de esta situación de alerta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF, por sus siglas en inglés). Así, la misma es una notificación trasladada por las autoridades sanitarias lusas, relativa a la posible presencia de este componente en este artículo alimenticio de las citadas marcas.

De este modo, los lotes afectados son el '31176', con fecha de caducidad de abril de 2027, de 'Pétalos de trigo y chocolate' de la marca 'Gran DIA', envasado en caja de cartón de 500 gramos y conservado a temperatura ambiente; así como el '32176', con misma fecha de caducidad, de 'Choco Cups' de la marca 'Golden Bridge', envasado en caja de cartón de 500 gramos y conservado a temperatura ambiente.

"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", ha continuado la AESAN.

Por último, este órgano del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado de que "se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos".