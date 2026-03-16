AESAN alerta de posible presencia de nueces y anarcados no incluidos en etiquetado de lotes de un postre de Delici

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la posible presencia de nueces de macadamia y anacardos no incluidos en el etiquetado en postres de la marca Delici.

En concreto, se trata del producto 'Desserts Dubai Style Chocolate' de la marca Delici, presentado en paquetes de seis envases de 76 gramos cada uno. Los lotes afectados son D-26005 y D-25286.

La AESAN ha tenido conocimiento de esta información a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) tras una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Bélgica. La información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Por el momento, la información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia a las nueces de macadamia y los anacardos que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo, recuerda que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.