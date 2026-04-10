La AESAN advierte de la presencia de trigo y otros cereales sin etiquetar en lotes de lentejas pardinas BioArtesa

Imagen de productos afectados. - AESAN

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido a las personas con alergia al trigo y otros cereales de la comercialización de varios lotes de lentejas pardinas de la marca BioArtesa con presencia de trigo y otros cereales no incluida en el etiquetado, a raíz de una notificación de las autoridades sanitarias de Andalucía.

Entre los productos afectados se encuentra 'Lenteja Pardina Bio', paquetes de 500 gramos, con números de lote 626021 y 125035, con fecha de consumo preferente 17/12/2026, y lotes 1026050 y 126089, con fecha de consumo preferente 17/12/2027.

Además, 'Lenteja Pardina Bio', sacos de cinco kilos, con número de lote 825016 y fecha de consumo preferente 17/12/2026, así como lotes 226076, 1026050 y 126089 con fecha de consumo preferente 17/12/2027. También 'Lenteja Pardina Bio', sacos de 25 kilos, con números de lote 125142 y 426012 y fecha de consumo preferente 17/12/2026, y lote 226047 con fecha de consumo preferente 17/12/2027.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas con alergia al trigo, que pudieran tener alguno de los productos mencionados en sus hogares, que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, "no comporta ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.