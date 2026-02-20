La AESAN advierte de la presencia de sulfitos sin incluir en el etiquetado en lotes de seis salsas de la marca Martínez

Imagen de uno de los productos afectados. - AESAN

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este viernes de la presencia de sulfitos sin incluir en el etiquetado en lotes de seis salsas picantes de la marca Martínez, según ha tenido conocimiento a través de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Islas Baleares.

Los productos afectados son todos los lotes que no lleven en el etiquetado la mención de sulfitos de las salsas 'Salsa Picante Cayena', 'Salsa Picante Scorpion amarillo', 'Salsa Picante Scorpion rojo', 'Salsa Picante Chipotle', 'Salsa Picante Ghost' y 'Salsa Picante Habanero'. Todas ellas, de la marca Martínez, se presentan envasadas en botella de 100 mililitros.

Como medida de precaución, la AESAN ha recomendado a aquellas personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener los productos mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos. Para el resto de la población, el consumo "no comporta ningún riesgo".