Imagen de uno de los productos afectados. - AESAN

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este viernes a las personas con alergia a la soja y/o el cacahuete e intolerancia a los sulfitos de la comercialización de lotes de helados de la marca La Quindianita con presencia de estos compuestos sin aparecer indicados en el etiquetado.

Según ha detallado a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, los productos implicados en los que no está etiquetada la soja son 'Helado de chocolate', 'Helado yogur maracuyá' y 'Helado yogur mora'. Mientras, el producto afectado por la ausencia de cacahuete en su etiquetado es 'Helado de maní'.

Aquellos afectados por la no inclusión de sulfitos en el etiquetado son 'Helado ron con pasas' y 'Helado dulce de leche'. En todos los casos se trata de productos presentados en envase de 110 gramos y los lotes afectados son todos en los que no figure, respectivamente, soja, cacahuetes y sulfitos en la lista de ingredientes.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN ha recomendado a las personas con alergia a la soja, el cacahuete e intolerancia a los sulfitos que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos. En paralelo, ha subrayado que no suponen "ningún riesgo" para el resto de la población.