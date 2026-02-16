La AESAN advierte de la presencia de gluten sin etiquetar en lotes de mochi de la marca Qlove Japanese Style

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adscrita al Ministerio de Consumo, ha advertido de la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de lotes de mochi de la marca Qlove Japanese Style, a raíz de una alerta notificada por las autoridades sanitarias de Andalucía.

Los productos afectados son todos los lotes de 'Dubai mochi pistachio kunafa flavor', de la marca Qlove Japanese Style, que incluyan la leyenda 'Gluten free'. Se presentan envasados en caja de cartón, con un peso por unidad de 168 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

Como medida de precaución, la AESAN ha recomendado a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, su consumo no comporta "ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.