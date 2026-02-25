Archivo - AEPap señala que la cantidad de cafeína de "la mayoría" de bebidas energéticas invalida su venta también a menores de 18 - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE AP - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), el doctor Pedro Gorrotxategi, ha manifestado que la cantidad de cafeína de "la mayoría" de las bebidas energéticas del mercado invalida su venta, también, a los menores de 18 años, y no solo hasta los 16, que es la medida anunciada este miércoles por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

En concreto, esta decisión gubernamental solo implica elevar la prohibición hasta la mayoría de edad en el caso de las bebidas con más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml, pero, en declaraciones a Europa Press, Gorrotxategi ha subrayado que esta cantidad es alcanzada por todas, excepto una, que contiene 20 mg, tal y como han comprobado en esta sociedad científica a través de una reciente revisión.

"Las demás tenían entre 32 y 40 mg", ha continuado este facultativo, que, no obstante, ha declarado que las compañías comercializadoras "lo que harán ahora" es "bajar la cantidad de cafeína". Frente a ello, ha abogado por "prohibirlas hasta los 18 años", ya que "la regulación dice que hasta 18 mg se consideran bebidas normales".

En este sentido, Gorrotxategi ha indicado que, pese a que diferentes estudios han constatado que los menores piensan que estos productos son óptimos "para mejorar la actividad física", estos generan "un problema de salud", por lo que "el consumo debería ser cero". También en referencia a la evidencia científica, ha indicado que, en niños de entre 12 y 13 años, "el 40 por ciento toma bebidas energéticas", dato que eleva al 50 por ciento en el tramo de "entre 14 y 18".

AUMENTO DE PRESIÓN ARTERIAL, DEL RITMO DEL CORAZÓN Y DE LA TEMPERATURA

"El consumo puede provocar problemas de salud", ha insistido este profesional sanitario, que ha destacado otros componentes, como guaraná y ginseng, así como el hecho de que algunas contienen azúcares. "La cafeína y el guaraná son sustancias que estimulan el sistema nervioso central", ha aseverado, al tiempo que ha afirmado que la primera "tiene efectos como el aumento de presión arterial, del ritmo del corazón y de la temperatura", y "puede provocar nerviosismo".

Estos productos producen "taquicardia" y "hacen trabajar al corazón más de lo que corresponde", ha proseguido Gorrotxategi, quien ha agregado que, "a la larga, puede tener un fallo más precoz". Además, "en menores de edad, la repercusión es mayor", ha puesto de manifiesto, y es que "una lata de 250 ml contiene tanta cafeína como un café expreso".

Junto a ello, ha hecho énfasis en la taurina, que, "además de aumentar el ritmo cardiaco, puede aumentar el riesgo de endometriosis" en las menores. Por ello, se ha mostrado favorable a este tipo de medidas, destacando que comunidades autónomas, como Galicia, y países del entorno, como "Polonia, Lituania y Estonia", tienen prohibido el consumo "en menores de 18 años".

"Dentro de los niños de entre 12 y 13, el 10 por ciento las toman con alcohol", mientras que este dato sube al 20 por ciento "entre los 14 y los 18 años", lamenta el máximo representante de la AEPap, que considera que "ver las bebidas energéticas como una cosa similar al alcohol, que es de evitar para niños y adolescentes, es una cosa positiva", motivo por el que apuesta por su ubicación diferenciada en supermercados.

Precisamente en relación con esta vinculación con el alcohol, este facultativo ha manifestado que el hecho de que la prohibición del consumo de bebidas energéticas consiga los efectos que busca "es relativo". "El alcohol está prohibido y hay un porcentaje bastante elevado de chicos y chicas que toman alcohol", ha insistido.