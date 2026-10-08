AENE reclama una actualización completa de la nutrición enteral domiciliaria

Archivo - Imagen de recurso de una persona mayor. - JACOB WACKERHAUSEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Nutrición Enteral (AENE) ha presentado sus alegaciones al Proyecto de Orden del Ministerio de Sanidad -que actualiza la oferta de productos dietéticos financiados en el Sistema Nacional de Salud- y ha defendido la necesidad de mantener abierto el proceso de revisión de esta prestación tras concluir el trámite de audiencia pública.

Esta posición da continuidad a las aportaciones que la asociación ya trasladó al Ministerio durante la consulta pública previa celebrada en abril, en la que presentó observaciones tanto sobre la actualización de la prestación como sobre la modificación puntual del Real Decreto 1205/2010. El proyecto ahora publicado mantiene los cambios relativos a los módulos de proteína entera (MPEN) y de aminoácidos (MPAA).

Para AENE, el proyecto no aborda cuestiones de mayor alcance, como la incorporación de la innovación nutricional, la actualización de los criterios de composición y financiación, su adecuación a la práctica clínica, una mayor alineación entre los criterios clínicos del Real Decreto 1030/2006 y los criterios de financiación del Real Decreto 1205/2010, así como la revisión de la actual clasificación de tipos y subtipos.

AENE recuerda que el propio Ministerio identificó inicialmente la necesidad de incorporar la desnutrición relacionada con la enfermedad al modelo de prestación (que finalmente no se ha incluido en la propuesta final) para que el acceso a la nutrición médica dependa de las necesidades nutricionales reales del paciente y del riesgo de desnutrición, "no únicamente de una lista de patologías, que no se ha actualizado tampoco en esta ocasión", ha añadido.

Según la asociación, avanzar en estas cuestiones resulta necesario porque las limitaciones del marco actual pueden dificultar la personalización del tratamiento en patologías que cursan con necesidades nutricionales especiales, así como la incorporación de innovaciones nutricionales con valor clínico demostrado.

El proyecto incorpora además un periodo de adaptación para los productos afectados, un aspecto parcialmente alineado con las observaciones realizadas por AENE, que había solicitado que cualquier modificación tuviera en cuenta su impacto industrial, regulatorio, logístico y de suministro, aspectos importantes para todo el sector.

La asociación considera que la ausencia de estas cuestiones no debe cerrar esta línea de trabajo, sino dar paso a una actualización de mayor alcance. En este sentido, AENE considera necesario seguir trabajando con el Ministerio y las comunidades autónomas y valorar la eficiencia de estos tratamientos no solo por su impacto presupuestario, sino también por sus beneficios clínicos y económicos.