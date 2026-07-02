Archivo - El 95% de sanitarios ve mejora en personas con desnutrición tratadas con fórmulas oligoméricas sin fibra, según encuesta - ALIAKSANDR LITVINIUK/ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta llevada a cabo en 41 hospitales españoles ha revelado que el 95 por ciento de los profesionales sanitarios percibe mejoras clínicas y una recuperación nutricional en los pacientes con desnutrición tratados con fórmulas oligoméricas sin fibra.

Este trabajo, apoyado por la compañía farmacéutica Fresenius Kabi y denominado 'S-QUEST', que ha sido coordinado por los miembros del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de Las Palmas, el doctor Daniel Ceballos, y del Servicio de Endocrinología y Nutrición del mismo centro, el doctor Pedro de Pablos, se ha centrado en personas con este problema asociado a problemas de malabsorción o alteraciones digestivas.

Así, con la participación de 259 profesionales sanitarios, esta investigación ha constatado que el 75 por ciento realiza de forma periódica cribado nutricional de sus pacientes para identificar situaciones de desnutrición antes de que aparezcan o se agraven. Además, siete de cada 10 optan por prescribir fórmulas oligoméricas sin fibra, especialmente en pacientes oncológicos, con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) o con desnutrición asociada a diarrea, reconociendo su importancia cuando la digestión y la absorción de nutrientes están comprometidas.

Todo ello en relación con las fórmulas oligoméricas, que contienen proteínas parcialmente hidrolizadas, lo que facilita su digestión y absorción frente a las fórmulas nutricionales convencionales. Por ello, resultan especialmente útiles en pacientes con dificultades digestivas o alteraciones en la absorción de nutrientes.

PREVENIR COMPLICACIONES

"La detección precoz de la desnutrición es fundamental para prevenir complicaciones", ha asegurado al respecto Ceballos, quien ha añadido que hay "una mayor concienciación sobre este problema". No obstante, "todavía existe margen para avanzar hacia protocolos más homogéneos y una atención más estandarizada", ha explicado, mientras que De Pablos ha señalado que "la alta adherencia observada es especialmente relevante".

En concreto, el 85 por ciento de los profesionales encuestados reportó adherencia buena o muy buena a las indicaciones de consumo de estas fórmulas, cifra que aumenta en aquellas Unidades especializadas donde se realiza un seguimiento más detallado. "Uno de los principales retos de la nutrición clínica es lograr que el paciente mantenga el tratamiento a lo largo del tiempo", ha señalado en este sentido De Pablos, quien ha añadido que "cuando el suplemento se tolera bien y se adapta a la situación digestiva del paciente, los resultados suelen ser mejores".

De este modo, esta encuesta ha corroborado que los sanitarios han apreciado mejoras en el aumento de peso saludable, una mejor consistencia de las deposiciones y el incremento de los niveles de albúmina, indicadores asociados a una recuperación nutricional más favorable y a una mejor calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, sus autores han subrayado que es necesario desarrollar nuevas investigaciones con datos objetivos que permitan confirmar estos beneficios.