El 90% de frutas y verduras que se sirvan en hospitales y residencias del país deberán ser frescas y de temporada

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 90 por ciento de las frutas y verduras que se sirvan en todos los hospitales y residencias del país deberán ser "frescas y de temporada", mientras que un 10% tendrá que provenir de la producción ecológica y un 10% de proximidad, tal y como recogerá el Real Decreto de Alimentación Saludable de Hospitales y Residencias en el que trabaja el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Así lo ha adelantado este viernes el titular de este departamento, Pablo Bustinduy, durante la visita que ha realizado al Hospital Nacional de Parapléjicos para conocer el funcionamiento de su comedor y su unidad de nutrición, que ha destacado como ejemplo de "buenas prácticas" que serán "referencia" para el resto de centros hospitalarios del país.

En este contexto, ha avanzado que el objetivo del Ministerio con este Real Decreto, que verá la luz "muy próximamente" es "que lo mejor de la producción local de nuestros agricultores y nuestros ganaderos vaya a garantizar la mejor calidad posible de la alimentación en hospitales y en residencias del país".

El texto recogerá que, en aquellos centros que dispongan de cocina, "toda la comida deberá ser preparada íntegramente en la cocina sin recurrir a productos precocinados o ultraprocesados".

Con medidas como esta, según Bustinduy, se busca "responder a ese clamor social y garantizar que en momentos de la vida en los que estamos en una posición de mayor vulnerabilidad, que la alimentación que recibimos esté a la altura de nuestras necesidades".

El ministro ha recordado, además, que la alimentación "es un derecho" que "refleja lo mejor de nuestra cultura" y el derecho al disfrute, por lo que desde el Ministerio esperan que la alimentación en hospitales y residencias "esté a la altura de lo que merece y reclama la ciudadanía".

También que se dé un "paso más en la defensa de lo público, de lo que es de todos" y que se ponga en valor que centros como el Hospital Nacional de Parapléjicos, desde donde "llevan muchos años trabajando de manera decidida y determinada para poder ofrecer a la ciudadanía española el mejor trato posible y el que se merece la ciudadanía de una democracia como la nuestra".

El ministro se ha referido en este punto a las informaciones conocidas sobre el Hospital de Torrejón para incidir en que "no da lo mismo" quien "trabaja por mejorar lo que es de todos, por mejorar los servicios públicos, por garantizar los derechos de ciudadanía a todos y todas las personas en nuestro país, quienes cuidan de la sanidad pública, de la educación pública, de nuestro sistema de protección social y quienes lo utilizan para parasitar la cosa pública, para que hagan negocio unos pocos, poniendo además en riesgo la salud y el bienestar de nuestros compatriotas".

MENÚS ADAPTADOS

Consumo también establecerá en el texto del Real Decreto que los menús no puedan repetirse al menos cada 14 días en hospitales y 28 días en residencias. Los centros hospitalarios, residencias y centros de día también deberán disponer de menús especiales adaptados a las necesidades individuales de las personas usuarias, por motivos de salud, éticos o religiosos.

Todas las limitaciones alimentarias incluidas en el Real Decreto podrán ser modificadas a petición expresa de la persona usuaria, siempre que sea compatible con sus condiciones clínicas, nutricionales y funcionales, y cuente con la valoración favorable del equipo asistencial responsable.

En esta misma línea, Consumo ya anunció hace unos días que este Real Decreto va a retirar los alimentos ultraprocesados de los menús de niños, niñas y adolescentes ingresados, siguiendo la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril de 2025, a través del cual se garantizó que todos los niños y niñas tengan cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares promoviendo el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada.