Archivo - El 86% de profesionales de alimentación, nutrición y salud ve relevante el aporte mineral de aguas minerales naturales - JAVI_INDY/ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) ha llevado a cabo un estudio a través del que ha constatado que el 86,25 por ciento de los profesionales de la alimentación, nutrición y salud considera relevante el aporte mineral de las aguas minerales naturales.

El informe 'Conocimiento profesional sobre la composición mineralógica de las aguas minerales naturales, su consideración nutricional y su aplicación en recomendaciones dietéticas', que ha buscado saber el grado de conocimiento, percepción y aplicación práctica de la información, ha sido realizado entre los socios de la sociedad científica mediante una encuesta respondida en julio por 80 sanitarios.

De esta manera, se ha evidenciado que el 68,75 por ciento afirma conocer la información y que el 86,25 por ciento señala el interés de disponer de datos comparativos sobre los minerales presentes en las distintas aguas minerales naturales. No obstante, ha hallado una distancia entre el interés por parte de los profesionales y su aplicación sistemática en encuestas alimentarias, trabajos científicos y recomendaciones dietéticas.

Así, el 51,25 por ciento declara que no evalúa la composición mineral del agua en encuestas alimentarias, trabajos científicos o recomendaciones dietéticas, mientras que el 36,25 por ciento lo hace solo a veces y únicamente el 3,75 por ciento afirma hacerlo siempre.

Por otra parte, muestra también divergencias entre el conocimiento general declarado y el manejo de aspectos cuantitativos o específicos. De este modo, solo el 48,75 por ciento conoce la clasificación de las aguas minerales naturales según su composición mineralógica y el 50 por ciento afirma conocer las recomendaciones diarias de ingesta de los minerales que están presentes en ellas.

COMPOSICIÓN

En cuanto a la composición, el 85 por ciento manifiesta desconocer la cantidad de magnesio presente en las distintas aguas minerales naturales, a la vez que el 86,25 por ciento considera importante contar con datos comparativos sobre el calcio para valorar su aporte. Para la actividad física y la práctica deportiva, los minerales considerados más relevantes por los encuestados son el sodio, citado por el 90 por ciento; el potasio, por el 82,5 por ciento; el magnesio, por el 80 por ciento; y el calcio, por el 71,25 por ciento.

Además, el estudio recoge la recomendación nutricional según la concentración de minerales en las aguas, ante lo que un 31,25 por ciento afirma que las aconsejaría siempre y un 46,25 por ciento que lo haría a veces. Al mismo tiempo, solo el 7,5 por ciento considera que existe suficiente evidencia científica sobre el papel del agua mineral natural en las recomendaciones dietéticas y nutricionales.

Con todo, los autores han apuntado a la conveniencia de "avanzar en información cuantitativa y comparativa sobre la composición mineralógica de las distintas aguas minerales naturales, así como en herramientas que faciliten su utilización por parte de los profesionales". Entre las posibles iniciativas se ha planteado "disponer de información sistematizada sobre su composición, de forma análoga a las tablas de composición utilizadas para otros alimentos y bebidas".