El 74% de los españoles asegura que no está dispuesto a reducir su gasto en alimentación

El 88% asegura que los 'ticket restaurant' mejoran su presupuesto y son un motor de crecimiento para la hostelería

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada cuatro españoles (74%) han reconocido que no están dispuestos a recortar su gasto en alimentación bajo ninguna circunstancia, según los datos del Barómetro FOOD 2025 de Edenred.

En concreto, el informe desvela que el cambio más significativo se da en la restauración, ya que si en 2024 un 86% estaba dispuesto a reducir sus salidas a restaurantes, en 2025 esa cifra cae hasta el 69%, por lo que comer fuera del hogar deja de ser percibido como un gasto prescindible y se consolida como una experiencia de bienestar y socialización, incluso en un contexto de inflación.

En este contexto, se confirma el papel del 'ticket restaurant' como un conector entre clientes y restaurantes. Así, el 88% asegura que mejora su presupuesto, mientras que otro 88% lo considera una solución práctica y dos de cada tres destacan que les ayuda a reducir el estrés.

El 81% de los encuestados afirman que, si se duplicara la asignación, podría cubrir todos sus almuerzos semanales. Así, esta herramienta está contribuyendo a hacer más accesibles las comidas, prueba de ello es que el 79% de los españoles cree que perdería poder adquisitivo si no dispusiera de ella y que el 77% acudiría con menos frecuencia a los restaurantes.

Para el sector de la hostelería, Ticket Restaurant se ha consolidado como un motor de crecimiento. Un 31% de los establecimientos declara haber ganado más clientes, frente al 13% registrado el año anterior, y tres de cada cuatro destacan su impacto positivo en el negocio. Además, un 59% confirma que incrementa su facturación y un 60% asegura que los clientes que utilizan este beneficio acuden con mayor frecuencia a sus restaurantes.

SE RECLAMAN RESTAURANTES CON OPCIONES SALUDABLES

Por otro lado, el informe constata que se cuida más la alimentación, ya que el 87% asegura que presta más atención a llevar una dieta equilibrada, frente al 82% del año pasado. Y más de ocho de cada diez (85%) esperan que los restaurantes ofrezcan opciones saludables, lo que convierte la buena alimentación en una condición indispensable y no en un valor añadido.

Así, el 96% prioriza la frescura de los productos y el 82% reclama más verduras en el plato. En cambio, las opciones veganas o vegetarianas bajan posiciones y solo son decisivas para el 35%.

Por otro lado, el 83% de los encuestados muestra su preocupación por el desperdicio alimentario. Así, la hostelería está respondiendo a esta demanda, ya que en solo un año, el porcentaje de restaurantes que aplican medidas contra el desperdicio ha pasado del 80% al 90% en 2025, siendo los 'doggy bags' en la práctica estrella, mientras que crecen las alianzas con aplicaciones que evitan el desperdicio alimentario, que ya utiliza un 17% de los establecimientos.