El 71% de la comida para bebés en EEUU es ultraprocesada y con más azúcar y aditivos de lo que muchos padres creen

Un alarmante 71 por ciento de los productos alimenticios para bebés que se venden en supermercados en Estados Unidos están clasificados como alimentos ultraprocesados (UPF), según una nueva investigación del Instituto George para la Salud Global (Australia) publicada en la revista científica 'Nutrients'.

Los investigadores analizaron datos de 651 productos de la base de datos FoodSwitch del Instituto, que incluye alimentos para bebés y niños pequeños vendidos en las diez principales cadenas de supermercados de Estados Unidos. Los productos se evaluaron mediante el reconocido sistema de clasificación NOVA.

Los UPF se definen como productos elaborados industrialmente a partir de ingredientes y aditivos altamente procesados. Estos productos tienden a ser baratos, convenientes e hiperpalatables, pero carecen de los nutrientes de los alimentos integrales y los productos menos procesados.

La doctora Elizabeth Dunford, investigadora del Instituto George y profesora adjunta del Departamento de Nutrición de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos), advierte que los resultados representan una tendencia preocupante.

La infancia es una etapa crucial para la formación de hábitos alimenticios para toda la vida. Introducir a los bebés en alimentos excesivamente dulces, salados y con muchos aditivos puede propiciar preferencias poco saludables que perduren más allá de la infancia. También sabemos que un alto consumo de UPF en los niños está relacionado con enfermedades cardíacas y metabólicas en etapas posteriores de la vida, por lo que es mejor evitar su introducción desde el principio.

Los aditivos fueron el ingrediente más común en los alimentos para bebés, presentes en el 71% de todos los productos. Los potenciadores del sabor (presentes en el 36% de todos los productos alimenticios), los espesantes (29%), los emulsionantes (19%) y los colorantes (19%) fueron las clases de aditivos más utilizadas, con más de 105 ingredientes aditivos únicos identificados en el conjunto de datos.

"Estamos observando una creciente evidencia de que ciertos aditivos pueden ser perjudiciales para la salud", asegura el doctor Dunford. "Dado que los emulsionantes, espesantes y estabilizantes pueden alterar la función intestinal, y los colorantes sintéticos afectan el comportamiento infantil, el alto uso de aditivos cosméticos en los alimentos infantiles estadounidenses es particularmente preocupante".

Los UPF contenían el doble de azúcar que sus equivalentes sin UPF (14,0 g frente a 7,3 g por 100 g), y solo se encontraron azúcares añadidos en los productos ultraprocesados. La diferencia en el contenido de azúcar fue mayor en los snacks y los aperitivos, ya que los productos ultraprocesados ??contenían 2,5 veces más azúcar que sus equivalentes sin UPF (14,4 g frente a 5,6 g por 100 g).

El contenido de sodio fue consistentemente mayor en los productos con UPF que en los que no lo tenían (70 mg frente a 41 mg/100 g). Los productos con UPF también solían ser más calóricos, en parte debido al uso de azúcares añadidos e ingredientes refinados, que carecen de nutrientes esenciales como la fibra.

Casi todos los productos envasados en formato snack (94%) eran ultraprocesados, seguidos de cerca por los envases de tamaño completo (86%) y las bolsas (73%). Dado que los consumidores estadounidenses se inclinan cada vez más por alimentos más prácticos para bebés y niños pequeños, las ventas de bolsas han crecido casi un 900% desde 2010.

El pasillo de alimentos para bebés está cada vez más dominado por productos ultraprocesados que priorizan la comodidad sobre la nutrición. Si bien las bolsas y los snacks pueden parecer prácticos, suelen ser las opciones más procesadas y menos saludables, añade Dunford.

La Administración Trump publicó recientemente pautas dietéticas actualizadas para los estadounidenses, que incluyen recomendaciones para evitar por primera vez los alimentos altamente procesados, junto con consejos para limitar los azúcares agregados y los carbohidratos refinados.

El trabajo concluye que se necesita urgentemente un etiquetado más claro y una normativa específica para los alimentos infantiles para ayudar a los padres a tomar decisiones más informadas. Hasta entonces, revisar la lista de ingredientes es una de las mejores maneras de identificar las opciones altamente procesadas: si ve un ingrediente que no reconoce, probablemente sea mejor devolverlo al estante.

Finalmente, se recuerda que una investigación previa del Instituto George reveló que dos tercios de los alimentos para bebés en los estantes de los supermercados de Estados Unidos no son saludables según las pautas de la Organización Mundial de la Salud, y el 19 por ciento contiene colorantes sintéticos.