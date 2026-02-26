La vacuna del VPH sigue protegiendo frente al cáncer de cuello uterino casi dos décadas después

Archivo - VPH (Virus del Papiloma Humano) Mujer adolescente que muestra un vendaje azul después de recibir la vacuna contra el VPH.Virus Algunas cepas infectan los genitales y pueden causar cáncer de cuello uterino. Concepto de salud de la mujer. - KTSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y muchos países ofrecen vacunas para proteger a las niñas contra el cáncer de cuello uterino y otros cánceres relacionados en el futuro.

Sin embargo, la evidencia sobre la durabilidad a largo plazo de la protección de la vacuna contra las enfermedades relacionadas con el VPH es escasa, y tampoco está claro cómo la disminución de la inmunidad, si está presente, puede diferir según la edad en el momento de la vacunación.

LA GRAN INCÓGNITA QUE DURANTE AÑOS NO TUVO RESPUESTA

Para abordar estas lagunas de conocimiento, investigadores en Suecia utilizaron registros nacionales para evaluar el riesgo de cáncer de cuello uterino invasivo después de recibir la vacuna tetravalente contra el VPH durante un período de seguimiento de 18 años (del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2023).

También examinaron la reducción del riesgo a lo largo del tiempo transcurrido desde la vacunación y los cambios a nivel poblacional en los casos de cáncer de cuello uterino invasivo desde la introducción de los programas de vacunación contra el VPH en Suecia.

Según el estudio de Instituto Karolinska, Suecia, publicado por 'The BMJ', la vacunación contra el VPH se asocia con un riesgo significativamente reducido de cáncer de cuello uterino invasivo, sin indicios de disminución de la protección hasta 18 años después de la vacunación.

QUÉ OCURRE CON EL PASO DEL TIEMPO TRAS LA VACUNACIÓN

Sus hallazgos se basan en 926.362 niñas y mujeres que vivieron en Suecia entre 2006 y 2023 y que nacieron entre 1985 y 2001 sin vacunación previa contra el VPH ni diagnóstico de cáncer de cuello uterino invasivo al inicio del seguimiento en 2006. Los participantes fueron seguidos hasta una edad máxima de 38 años, y aquellos vacunados antes de los 17 años fueron seguidos hasta una edad máxima de 34 años.

En el análisis se tuvieron en cuenta una serie de factores potencialmente influyentes, entre ellos la edad, el condado de residencia, el país de nacimiento de la madre y los antecedentes de lesiones cervicales de alto grado y cánceres no cervicales, la educación de los padres y los ingresos.

Durante el seguimiento, 365.502 (40%) participantes recibieron al menos una dosis de la vacuna tetravalente contra el VPH y se identificaron 930 casos de cáncer de cuello uterino invasivo (97 en individuos vacunados y 833 en no vacunados).

Las personas vacunadas antes de los 17 años tuvieron un riesgo sustancialmente menor (79%) de cáncer de cuello uterino en comparación con el grupo no vacunado, con protección sostenida (riesgo 77% menor) durante 13 a 15 años después de la vacunación. Por otra parte, las personas vacunadas a los 17 años o más tuvieron un riesgo 37% menor de cáncer de cuello uterino invasivo en comparación con el grupo no vacunado, con un riesgo 46% menor entre 10 y 12 años después de la vacunación y un riesgo 77% menor entre 13 y 15 años después de la vacunación.

UNA TENDENCIA QUE YA SE NOTA EN TODA UNA GENERACIÓN

Los resultados también muestran una disminución a nivel poblacional en los casos de cáncer de cuello uterino a lo largo del tiempo. Así, la tasa de cáncer cervical invasivo fue más alta en las mujeres nacidas entre 1985 y 1988, alcanzando alrededor de 250 casos por 100.000 a los 38 años. Esta tasa disminuyó progresivamente para las mujeres nacidas entre 1989-1992 y 1993-1998 y fue significativamente menor para las mujeres nacidas entre 1999 y 2001, con 4 por 100.000 a los 24 años.

Estos son hallazgos observacionales y los autores reconocen que algunas mujeres vacunadas podrían haber sido clasificadas erróneamente como no vacunadas. Tampoco pueden descartar un sesgo por parte de voluntarios sanos ni la posibilidad de que otros factores no medidos, como el tabaquismo y la actividad sexual, hayan afectado sus resultados.

Sin embargo, este gran estudio basado en datos nacionales de alta calidad les permitió examinar el riesgo de cáncer de cuello uterino invasivo en múltiples intervalos de tiempo desde la vacunación, y los resultados fueron consistentes después de análisis adicionales, lo que sugiere que son sólidos.

Por lo tanto, se concluye: "Este estudio proporciona evidencia de una protección sostenida contra el cáncer de cuello uterino invasivo a lo largo de 18 años de seguimiento, sin indicios de disminución de la protección. Estos hallazgos respaldan aún más las estrategias globales para eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública mediante el logro de una alta cobertura de la vacunación sistemática contra el VPH. Encontramos una reducción sostenida del riesgo de cáncer de cuello uterino invasivo tras la vacuna tetravalente contra el VPH".

"No se observó ninguna indicación de disminución de la protección entre la población vacunada. Finalmente, los hallazgos respaldan aún más las estrategias globales dirigidas a la eliminación del cáncer de cuello uterino a través de una alta cobertura de vacunación, particularmente en poblaciones más jóvenes, y enfatizan el papel fundamental de los programas de inmunización de rutina", añaden.