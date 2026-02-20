Terapia hormonal para la menopausia: el gran estudio danés que desmonta el miedo a “morirse antes”

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La terapia hormonal para la menopausia puede ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia, como sofocos, alteraciones del sueño, cambios de humor y depresión. Sin embargo, su uso ha disminuido de forma constante durante las últimas dos décadas, principalmente debido a problemas de seguridad, y se carece de evidencia real sobre su efecto en la mortalidad.

La terapia hormonal para la menopausia (comúnmente conocida como terapia de reemplazo hormonal o TRH) no está asociada con un mayor riesgo de muerte, según un estudio del Hospital Universitario de Copenhague Herlev (Dinamarca), realizado con más de 800.000 mujeres y publicado por 'The BMJ'.

RESPALDAN LAS PAUTAS ACTUALES QUE RECOMIENDAN LA TERAPIA HORMONAL

La terapia hormonal para la menopausia o terapia de reemplazo hormonal combina estrógenos, con o sin progestágenos, para aliviar síntomas vasomotores y otros síntomas de la menopausia.

Los hallazgos respaldan las pautas actuales que recomiendan la terapia hormonal para las mujeres que han comenzado recientemente la menopausia y que tienen síntomas moderados a severos y no tienen contraindicaciones, dicen los investigadores.

Para abordar esto, los investigadores utilizaron registros daneses de todo el país para rastrear a las mujeres nacidas entre 1950 y 1977 y vivas a los 45 años. Se excluyó a las mujeres si tenían antecedentes de coágulos de sangre, enfermedad hepática, cáncer de mama, útero u ovario, habían utilizado previamente terapia hormonal menopáusica o se habían sometido a cirugía para extirpar ambos ovarios (ooforectomía bilateral). El seguimiento comenzó el día del 45 cumpleaños de cada mujer y finalizó el 31 de julio de 2023 (una mediana de poco más de 14 años).

También se tuvieron en cuenta factores potencialmente influyentes, como la edad, el número de hijos (paridad), la educación, los ingresos, el país de nacimiento y las condiciones subyacentes como diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardíacas.

De las 876.805 mujeres incluidas en el análisis principal, 104.086 (11,9%) solicitaron una receta para terapia hormonal para la menopausia y 47.594 (5,4%) fallecieron. Al final del período de seguimiento, la mediana de duración del uso de terapia hormonal para la menopausia fue de 1,7 años: 41.433 (4,7%) mujeres la usaron durante menos de un año y solo 7.337 (0,8%) mujeres informaron haberla usado durante diez o más años.

Al no considerar los factores influyentes, el riesgo de muerte por cualquier causa para las mujeres que habían usado o estaban usando terapia hormonal para la menopausia fue de 54,9 muertes por 10.000 personas-año, en comparación con 35,5 muertes por 10.000 personas-año para las mujeres que nunca la habían usado. Sin embargo, al considerar los factores influyentes, no se encontró una diferencia significativa en el riesgo de muerte.

NO SE ENCONTRÓ UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN EL RIESGO DE MUERTE

La investigación sobre la duración del uso no reveló un mayor riesgo de muerte, incluso después de 10 años o más de uso. Tampoco se encontraron diferencias inequívocas entre los grupos en cuanto a causas específicas de muerte, como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares o cáncer.

Es más, las mujeres que se sometieron a una ooforectomía bilateral entre los 45 y 54 años por razones no cancerosas experimentaron un beneficio de supervivencia significativo al utilizar terapia hormonal para la menopausia, lo que corresponde a un riesgo de muerte entre un 27 y un 34% menor que las mujeres del mismo grupo que no utilizaron terapia hormonal.

El estudio también encontró cierta evidencia que sugiere que la terapia hormonal menopáusica en forma transdérmica (como parches cutáneos o geles) tenía un riesgo ligeramente menor de muerte en comparación con ningún tratamiento, aunque los autores enfatizan que este hallazgo debe esperar el escrutinio en estudios futuros.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones firmes sobre causa y efecto, y los autores reconocen varias limitaciones que pueden haber afectado sus resultados. Sin embargo, los autores señalan que se trató de un estudio amplio basado en un registro casi completo y un seguimiento de casi una generación de mujeres, y los resultados prácticamente no cambiaron después de otros análisis de sensibilidad, lo que sugiere que son sólidos.

Por lo tanto, los investigadores concluyen: "En este amplio estudio de cohorte a nivel nacional, la terapia hormonal para la menopausia no se asoció con un aumento de la mortalidad. No se encontraron diferencias inequívocas en la mortalidad por causas cardiovasculares o por cáncer entre los grupos".

El aumento significativo de supervivencia encontrado entre las mujeres que utilizan terapia hormonal menopáusica después de una ooforectomía bilateral por razones no cancerosas también debería motivar un mayor debate sobre si se debería ofrecer terapia hormonal a más mujeres después de someterse a este tipo de cirugía, añaden.

PREGUNTAS CLAVE SOBRE TERAPIA HORMONAL Y MORTALIDAD

¿Cuántas mujeres se han seguido y durante cuánto tiempo?

En los registros daneses se analizaron 876.805 mujeres nacidas entre 1950 y 1977, seguidas desde los 45 años durante una mediana de algo más de 14 años.

¿Qué concluye el estudio sobre la mortalidad?

Que la terapia hormonal para la menopausia no se asocia con un aumento de la mortalidad total ni con diferencias claras en la mortalidad cardiovascular o por cáncer, incluso tras 10 años o más de uso.

¿Hay algún grupo donde se vea beneficio claro?

Sí: en mujeres de 45 a 54 años con ooforectomía bilateral no cancerosa, la terapia hormonal se vinculó a una reducción del riesgo de muerte de entre el 27% y el 34% frente a las que no la recibieron