Terapia hormonal para la menopausia no aumenta el riesgo de cáncer de mama en mujeres con mutaciones BRCA

El uso de terapia hormonal para la menopausia (THM) no se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres con mutaciones hereditarias en los genes BRCA1 o BRCA2, según los resultados de un análisis prospectivo emparejado de la Universidad de Toronto en Canadá.

Los resultados se presentan en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS) de Estados Unidos, celebrado del 9 al 12 de diciembre de 2025.

A las mujeres que heredan una mutación patógena en los genes BRCA1 y BRCA2 se les aconseja seguir las pautas recomendadas para extirparse los ovarios y las trompas de Falopio (un procedimiento conocido como salpingooforectomía bilateral) a edades relativamente tempranas para protegerse contra su riesgo elevado de cáncer de ovario y/o de trompas de Falopio.

Así lo expone la presentadora del estudio, Joanne Kotsopoulos, científica del Instituto de Investigación e Innovación del Women's College Hospital y profesora de la Escuela de Salud Pública Dalla Lana de la Universidad de Toronto en Canadá.

La extirpación de los ovarios puede inducir una menopausia precoz. Si bien la terapia hormonal sustitutiva (THS) puede tratar los síntomas de la menopausia, muchas pacientes podrían no querer tomarla si la perciben como peligrosa y, en cambio, sufren innecesariamente los síntomas, explica Kotsopoulos. "No podemos simplemente recomendar una cirugía drástica como la ooforectomía a mujeres jóvenes sin ofrecerles una manera de manejar los resultados bien conocidos a corto y largo plazo de la menopausia quirúrgica", comenta.

"Creo que debemos educar a las pacientes y a sus profesionales de la salud sobre cómo podemos equilibrar de forma segura los riesgos y beneficios del uso de la THS para garantizar la longevidad y mejorar la calidad de vida", señala.

"Desafortunadamente, ha habido mucha reticencia y desinformación sobre la THS, principalmente atribuible a los hallazgos de estudios realizados en la población general (aquellas sin mutaciones BRCA) que muestran una asociación entre el uso de la THS y un mayor riesgo de cáncer de mama", añade Kotsopoulos. "Para ayudar a controlar de forma segura los efectos secundarios de la ooforectomía en mujeres con mutaciones BRCA, necesitamos datos de estudios observacionales bien diseñados sobre el uso de la THS en esta población específica que, debido a su genética, presenta un mayor riesgo de cáncer de mama".

Kotsopoulos y sus colaboradores realizaron un análisis prospectivo emparejado (un tipo de estudio observacional) en el que intentaron recrear las condiciones de un ensayo clínico analizando datos de mujeres con menopausia (principalmente inducida por cirugía) y si utilizaban THS. Se excluyó a pacientes con antecedentes de cáncer, pacientes que se habían sometido a una mastectomía bilateral y pacientes no menopáusicas.

Los investigadores crearon 676 pares de mujeres que usaron THS y que no lo hicieron después de la menopausia. El emparejamiento se basó en si eran portadoras de mutaciones BRCA1 o BRCA2, su año de nacimiento y su edad al momento de la menopausia. Las participantes tenían entre 22 y 76 años, con una edad promedio de 43,8 años.

Los participantes que utilizaron THS tomaron una de varias formulaciones diferentes: estrógeno solo, progesterona sola, estrógeno y progesterona, tibolona o estrógeno conjugado y bazedoxifeno. Después de un seguimiento medio de 5,6 años (que utilizó la fecha del primer uso de THS en el grupo expuesto a THS como punto de partida), los investigadores encontraron que los casos incidentes de cáncer de mama fueron significativamente menores en las mujeres que usaron THS, con 87 casos en el grupo expuesto a THS frente a 128 casos en el grupo sin THS.

Cuando los investigadores analizaron los datos según los cuales se utilizó la formulación de THS, la mayoría de las diferentes THS no se asociaron con el riesgo de cáncer de mama (ni con un aumento ni una disminución del riesgo). Sin embargo, dos formulaciones se asociaron con una disminución del riesgo de cáncer de mama.

Las mujeres que recibieron THS solo con estrógeno tuvieron un 63% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de mama que sus contrapartes sin THS. Y de las 43 mujeres que recibieron estrógeno conjugado y bazedoxifeno, ninguna desarrolló cáncer de mama posteriormente. "Aunque se basa en cifras menores, esta es sin duda un área emocionante e interesante para futuras investigaciones", aporta Kotsopoulos. "Hipotéticamente, el estrógeno conjugado y el bazedoxifeno podrían utilizarse para mitigar el riesgo de cáncer de mama al evitar la progesterona, que se cree que es el componente de la THS asociado al riesgo de cáncer de mama. Se necesitarán ensayos futuros para comprobar esta hipótesis".

No hubo diferencias significativas en los resultados independientemente de si los pacientes portaban una variante patógena BRCA1 o BRCA2, una indicación que subraya la seguridad de la THS para los portadores de mutaciones BRCA, según Kotsopoulos.

"Nuestros hallazgos sugieren que los médicos deberían adoptar un enfoque personalizado para el manejo de la menopausia en mujeres con mutaciones BRCA que sufren el impacto de la menopausia quirúrgica (o natural), si no existen contraindicaciones para ellas", plantea Kotsopoulos.

Se observaron limitaciones del estudio, entre ellas un tiempo de seguimiento de 5,6 años y un número pequeño de pacientes en ciertos subgrupos, como el número de mujeres inscritas que portaban una mutación BRCA2.