La OMS advierte de que más de 4,5 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina

Archivo - Imagen de recurso de una mujer de Burkina Faso a la que se le ha practicado mutilación genital femenina. - UNICEF/UN0640731/DEJONGH - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que, solo en 2026, más de 4,5 millones de niñas, muchas de ellas menores de cinco años, corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina, una condición con la que actualmente viven más de 230 millones de niñas y mujeres.

En el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, la OMS ha reafirmado su compromiso de poner fin a esta violencia femenina y de seguir trabajando para garantizar que las personas sometidas a esta práctica tengan acceso a servicios apropiados y de calidad.

Según explica la OMS, la mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos humanos y no puede justificarse "bajo ningún concepto". "Atenta contra la salud física y mental de niñas y mujeres y puede provocar complicaciones graves de por vida, con un coste de tratamiento estimado en unos 1.400 millones de dólares estadounidenses anuales", ha añadido.

Asimismo, la Organización señala que las intervenciones dirigidas a erradicar la mutilación genital femenina durante las últimas tres décadas están teniendo un impacto positivos, y casi dos tercios de la población de los países donde es prevalente expresa su apoyo a su eliminación. De este modo, tras décadas de cambios lentos, el progreso contra la mutilación genital femenina se está acelerando: la mitad de todos los avances desde 1990 se lograron en la última década, reduciendo el número de niñas sometidas a mutilación genital femenina de una de cada dos a una de cada tres.

"Necesitamos aprovechar este impulso y acelerar el progreso para alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible de erradicar la mutilación genital femenina para 2030", afirman desde la OMS y apuestan por la educación sanitaria, la participación de líderes religiosos y comunitarios, padres y profesionales de la salud, y el uso de las redes sociales y tradicionales.

Al hilo, ha subrayado que cada dólar invertido para erradicar la mutilación genital femenina se multiplica por diez: "Una inversión de 2.800 millones de dólares (2.370 millones de euros) puede prevenir 20 millones de casos y generar 28.000 millones de dólares en rentabilidad".

La OMS también alerta de que los avances logrados durante décadas corren peligro a medida que disminuyen la inversión y el apoyo global. "Los recortes de financiación y la disminución de la inversión internacional en programas de salud, educación y protección infantil ya están limitando los esfuerzos para prevenir la mutilación genital femenina y apoyar a las sobrevivientes", ha añadido.

Por todo ello, la OMS ha mostrado su compromiso y esfuerzo con socios públicos y privados locales y mundiales, incluidos los sobrevivientes, para poner fin a la mutilación genital femenina "de una vez por todas".