Las mujeres vacunadas contra el VPH podrían necesitar menos cribados de cáncer de cuello uterino

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

En un estudio de modelado de mujeres vacunadas contra el virus del papiloma humano (VPH), investigadores de la Universidad de Oslo (Noruega), la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y el Instituto Nacional del Cáncer (ambos de Estados Unidos) han descubierto que las pruebas de cribado del cáncer de cuello uterino podrían realizarse con mucha menos frecuencia que las recomendaciones actuales sin comprometer los beneficios para la salud.

Para las mujeres vacunadas a edades más tempranas, realizar pruebas de detección solo dos o tres veces a lo largo de la vida resultó rentable y se asoció con menos procedimientos de seguimiento innecesarios, lo que sugiere que las directrices de detección existentes podrían ser excesivamente rigurosas para esta creciente población.

Según publican los investigadores en 'Annals of Internal Medicine', utilizaron modelos informáticos individuales y datos publicados para evaluar diferentes estrategias de detección del cáncer de cuello uterino en mujeres noruegas vacunadas contra el VPH entre los 12 y los 30 años.

CÓMO SE EVALUARON LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS DE CRIBADO

El análisis basado en modelos comparó diferentes edades de inicio de las pruebas de detección, los intervalos entre ellas y el total de pruebas a lo largo de la vida, considerando los costos de atención médica y el tiempo de vacunación. En todas las edades de vacunación y tipos de vacunas, se prefirió sistemáticamente una detección menos frecuente.

Para las mujeres vacunadas antes de los 30 años, un programa de detección mucho menos intensivo sería más rentable y causaría menos daños que la recomendación actual de cribados cada cinco años.

Para las mujeres vacunadas antes de los 25 años, las estrategias preferidas consistieron en realizar pruebas de cribado cada 15 a 25 años, lo que resultó en una detección de 2 a 3 veces a lo largo de la vida.

Estos hallazgos se mantuvieron incluso cuando los investigadores consideraron las pruebas omitidas o la reducción de la protección de la vacuna.

El estudio concluye que los programas de cribado del cáncer de cuello uterino podrían adaptarse en función de la edad de la mujer al momento de la vacunación contra el VPH, lo que aumenta su eficacia y reduce los daños.