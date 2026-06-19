Más horas inclinada hacia adelante en el trabajo, más riesgo estimado de aborto espontáneo

Archivo - Embarazada en el trabajo - PEOPLEIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aborto espontáneo es relativamente común y afecta a alrededor del 15% de las mujeres. Entre los factores de riesgo se incluyen la edad de los padres, el tabaquismo, el trabajo nocturno y la exposición a la contaminación atmosférica y a diversos compuestos químicos.

Existen algunos indicios que sugieren que estar de pie, caminar e inclinarse hacia adelante en el trabajo también pueden aumentar el riesgo, pero los resultados no han sido concluyentes. Además, dado que casi el 70% de las mujeres en Europa trabajan, se han planteado dudas sobre los niveles seguros de actividad física laboral durante el embarazo.

Un amplio estudio del Hospital Bispebjerg og Frederiksberg en Copenhague, Dinamarca, realizado con más de 470.000 mujeres danesas y publicado en línea en la revista 'Occupational & Environmental Medicine' revela que inclinarse hacia adelante y, en menor medida, caminar mucho en el trabajo durante las primeras etapas del embarazo puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo.

Cada hora adicional de inclinación hacia adelante, especialmente en un ángulo de 30 grados, se asoció con un riesgo un 36% mayor, mientras que cada hora adicional de caminata se asoció con un riesgo un 18% mayor, aunque el patrón solo fue consistente para la inclinación hacia adelante, según muestran los hallazgos.

AMPLIO REGISTRO NACIONAL

Para profundizar en este tema, los investigadores recurrieron a datos de un amplio registro nacional que contiene información sobre los embarazos de mujeres trabajadoras residentes en Dinamarca entre 1977 y 2018.

Se centraron en 475.312 mujeres, con un total de 803.829 embarazos entre enero de 2004 y diciembre de 2018. Los investigadores implementaron un modelo mejorado de exposición laboral específico para el embarazo que combina lecturas de dispositivos de seguimiento de actividad y evaluaciones de expertos sobre el tiempo que se pasa de pie, caminando e inclinándose hacia adelante en un ángulo de 30 grados o más.

Poco más de 1 de cada 10 (81.307) embarazos terminaron en aborto espontáneo, una cifra inferior a la prevalencia habitual, posiblemente porque los datos proceden de los registros hospitalarios y muchos abortos espontáneos tempranos se atienden en casa y no se registran en los datos hospitalarios, según los investigadores. El riesgo era mayor entre las mujeres que habían estado ausentes del trabajo la semana anterior que entre las que no habían estado ausentes.

Análisis posteriores indicaron una relación dosis-respuesta consistente únicamente para la flexión hacia adelante. Este es un estudio observacional y, como tal, no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre causa y efecto. Los investigadores reconocen que no contaban con información individual sobre el tabaquismo durante el embarazo ni pudieron tener en cuenta el levantamiento de peso, que podría explicar en parte las asociaciones observadas, ni el trabajo por turnos ni la exposición a sustancias químicas.

Y dado que la flexión prolongada hacia adelante es relativamente poco común en la mayoría de los trabajos, es probable que su impacto general sea limitado a pesar de las estimaciones de riesgo más elevadas, sugieren. Los autores subrayan que se necesitan estudios adicionales, que incorporen factores potencialmente influyentes, para confirmar los hallazgos.

No obstante, sugieren que "aunque los mecanismos no se comprenden del todo, estas exposiciones laborales pueden afectar la perfusión placentaria o la regulación hormonal de maneras que podrían aumentar el riesgo de aborto espontáneo".