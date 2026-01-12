La lactancia materna: también protege la salud mental de las madres hasta 10 años después

Archivo - Lactancia materna - YURI_ARCURS/ ISTOCK - Archivo

Dar de mamar a un bebé es mucho más que alimentar: es un acto que podría dejar huella en la vida de la madre incluso años después. Los investigadores han encontrado pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

Un pequeño estudio observacional siguió a madres durante 10 años para explorar cómo la duración y el tipo de lactancia podrían influir en la aparición de depresión y ansiedad a largo plazo. Los resultados muestran que cuidar y alimentar a un hijo podría traer beneficios inesperados que van más allá de la infancia.

CADA SEMANA CUENTA: LA LACTANCIA Y LA PROTECCIÓN EMOCIONAL

La lactancia materna puede reducir los riesgos de depresión y ansiedad en la vida posterior de las madres hasta 10 años después del embarazo, sugieren los hallazgos de un pequeño estudio observacional de la University College de Dublin (Irlanda), publicado en la revista de acceso abierto 'BMJ Open'.

Las asociaciones observadas fueron evidentes para cualquier tipo de lactancia materna exclusiva y acumulativa (al menos 12 meses).

Cabe que recordar que a lactancia materna está asociada con menores riesgos de depresión y ansiedad posparto, pero no está claro si estos menores riesgos podrían persistir en el largo plazo, dicen los investigadores. Para averiguarlo, rastrearon el comportamiento de lactancia materna y la salud de 168 madres por segunda vez que originalmente formaron parte del 'Estudio de cohorte longitudinal de nacimientos ROLO' durante 10 años.

NO SE PUEDE HABLAR DE CAUSA Y EFECTO… PERO HAY SEÑALES CLARAS

Todas las mujeres habían dado a luz a un niño que pesaba menos de 4 kg y ellas y sus hijos habían tenido controles a los 3 y 6 meses, y a los 2, 5 y 10 años después del nacimiento, momento en el que la edad promedio de las madres era de 42 años.

En cada revisión, las madres completaron un cuestionario detallado sobre su historial médico. En este cuestionario se les preguntaba si habían recibido diagnóstico y tratamiento para la depresión o la ansiedad. También proporcionaron información sobre factores potencialmente influyentes, como la dieta y el nivel de actividad física.

En los controles, las madres proporcionaron información sobre: si alguna vez habían amamantado o extraído leche durante 1 día o más; número total de semanas de lactancia materna exclusiva; número total de semanas de cualquier tipo de lactancia materna; y períodos acumulados de lactancia materna de menos o más de 12 meses.

Casi tres cuartas partes de las mujeres (73%;122) informaron haber amamantado en algún momento. El período promedio de lactancia materna exclusiva fue de 5,5 semanas y el de cualquier tipo de lactancia, de 30,5 semanas. Más de un tercio (37,5%; 63) reportó períodos acumulados de lactancia materna que sumaron al menos 12 meses. Veintidós (13%) de las mujeres informaron depresión/ansiedad en el control de los 10 años, y otras 35 (21%) informaron depresión o ansiedad en algún momento.

Quienes reportaron depresión/ansiedad en el control de los 10 años eran más jóvenes, menos activas físicamente y presentaban puntuaciones de bienestar más bajas al inicio del estudio que quienes no lo reportaron. Las mujeres que reportaron depresión y ansiedad en cualquier momento difirieron únicamente en la edad al inicio del estudio.

El análisis de los datos mostró que las mujeres que experimentaron depresión y ansiedad 10 años después del embarazo tenían menos probabilidades de haber amamantado y tuvieron períodos más cortos de lactancia materna exclusiva o de cualquier tipo a lo largo de su vida.

Cada semana de lactancia materna exclusiva durante la vida se asoció con una probabilidad 2% menor de reportar depresión y ansiedad, después de tener en cuenta factores potencialmente influyentes, incluido el consumo de alcohol.

Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones firmes sobre causa y efecto. Los investigadores reconocen que los participantes fueron relativamente pocos, no presentaban diversidad étnica ni social, y que el estudio se basó en recuerdos personales en lugar de medidas objetivas de depresión/ansiedad.

Así, los autores escriben: "Sugerimos que la lactancia materna exitosa también puede tener un efecto protector sobre la depresión y la ansiedad posparto, lo que a su vez reduce el riesgo de depresión y ansiedad materna a largo plazo. Es probable que la asociación sea multifactorial, ya que muchos factores socioeconómicos y culturales influyen tanto en la lactancia materna como en la salud mental, además del impacto del historial médico. Además, las mujeres con antecedentes de depresión y ansiedad corren el riesgo de tener menos éxito en la lactancia materna, lo que agrava la asociación, pero en sentido inverso".

"Sabemos que mejorar las tasas y la duración de la lactancia materna puede mejorar los resultados de salud a lo largo de la vida, reduciendo la carga de enfermedades a nivel de población y dando como resultado ahorros significativos en atención médica", afirman.

"La posibilidad de que la lactancia materna pueda reducir aún más la enorme carga que supone la depresión para las personas, las familias, los sistemas de salud y las economías no hace más que reforzar el argumento a favor de que los responsables de las políticas mejoren el apoyo a la lactancia materna", concluyen.