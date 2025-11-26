Hormona tiroidea y autismo: el desequilibrio durante el embarazo podría aumentar el riesgo en el bebé

Archivo - Embarazada sostiene un vaso de agua. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / DEJAN DUNDJERSKI

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante el embarazo, cada detalle importa, y los niveles hormonales pueden marcar la diferencia en el desarrollo del bebé. Un nuevo estudio revela que un desequilibrio persistente de la hormona tiroidea puede incrementar el riesgo de que los hijos desarrollen autismo. Esto subraya la importancia de un monitoreo constante y un cuidado adecuado durante toda la gestación.

Las mujeres con un desequilibrio persistente de la hormona tiroidea durante el embarazo pueden tener un mayor riesgo de tener hijos con autismo, según un nuevo estudio de la Universidad Ben-Gurion del Néguev en Israel. Los hallazgos se recogen en 'The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'.

POR QUÉ LA HORMONA TIROIDEA ES CRUCIAL

Las hormonas tiroideas maternas son esenciales para el neurodesarrollo fetal. El desequilibrio tiroideo gestacional se ha asociado con un neurodesarrollo atípico, incluido un mayor riesgo de trastorno del espectro autista (TEA). El autismo es una afección compleja del neurodesarrollo que afecta la forma en que una persona se comunica, interactúa con los demás y experimenta el mundo.

QUÉ HACER DURANTE EL EMBARAZO

"Encontramos que, si bien la disfunción tiroidea crónica tratada adecuadamente no se asoció con un mayor riesgo de autismo en la descendencia, el desequilibrio continuo a lo largo de múltiples trimestres sí lo fue", subraya Idan Menashe, de la Universidad Ben-Gurion del Néguev. "Estos hallazgos subrayan la necesidad de un monitoreo rutinario y un ajuste oportuno de la terapia para mantener niveles normales de hormona tiroidea durante el embarazo".

El estudio siguió más de 51. 000 nacimientos y encontró que las madres con un desequilibrio persistente de la hormona tiroidea durante el embarazo tenían un mayor riesgo de tener hijos con autismo. Los autores también observaron un patrón de dosis-respuesta, en el que cuanto mayor sea la duración de la disfunción tiroidea a lo largo de los trimestres, mayor será el riesgo.