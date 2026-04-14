Ginecóloga pide no normalizar el dolor menstrual intenso porque puede ser signo de endometriosis

Archivo - Dolor por endometriosis. - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Sanitas la Moraleja, Ana María Román, ha llamado a que no se normalice el dolor menstrual intenso que limita la actividad diaria de forma recurrente y ha pedido que se acuda a consulta para una valoración especializada, ya que puede ser signo de endometriosis.

Aunque el dolor menstrual es un síntoma frecuente en la práctica ginecológica, la experta ha señalado que no siempre responde a un proceso fisiológico normal y puede ser un primer signo de patologías como la endometriosis, que padecen alrededor del 10 por ciento de las mujeres en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Desde el punto de vista clínico, cuando el dolor menstrual interfiere de forma significativa en la actividad diaria, provoca absentismo académico o laboral, o no responde al tratamiento analgésico habitual, resulta necesaria una valoración ginecológica para identificar su origen", ha explicado Román.

La endometriosis se produce cuando un tejido similar al endometrio crece fuera del útero, lo que provoca inflamación, dolor pélvico y, en algunos casos, alteraciones en el ciclo menstrual. Durante mucho tiempo, se ha diagnosticado principalmente en mujeres adultas, pero en la actualidad se reconoce con más frecuencia en adolescentes y mujeres jóvenes, en las que persiste el infradiagnóstico.

Según la ginecóloga de Sanitas, el retraso en la detección está relacionado con una normalización del dolor mentrual intenso, así como con su atribución a la edad. "Esta percepción puede favorecer el empeoramiento de los síntomas y un impacto significativo en la calidad de vida", ha advertido.

Más allá del dolor físico, la endometriosis también impacta en el ámbito emocional y social. La psicóloga de Blua de Sanitas María Calle ha señalado que el absentismo escolar o laboral, la ansiedad ante la llegada de la menstruación y la sensación de no ser escuchadas afectan al bienestar psicológico de algunas jovenes, que pueden padecer también problemas de sueño, cambios de humor o dificultades para concentrarse.

CÓMO FACILITAR UN DIAGNÓSTICO PRECOZ

Los especialistas de Sanitas han insistido en que no se normalice el dolor menstrual intenso y se acuda a un especialista desde los primeros síntomas para lograr un diagnóstico con mayor rapidez.

También han recomendado que se preste atención a otros síntomas, como el dolor en las relaciones sexuales, dolor pélvico fuera de la menstruación o molestias al orinar o defecar durante el periodo.

Asimismo, han señalado que llevar un registro del ciclo menstrual, anotando datos como la intensidad del dolor, su duración y cualquier síntoma adicional permite al especialista identificar patrones y orientar mejor el diagnóstico.

En paralelo, han destacado la importancia de mantener revisiones ginecológicas periódicas, ya que permiten detectar a tiempo alteraciones del ciclo o enfermedades crónicas, como la endometriosis, y establecer tratamientos que eviten complicaciones a largo plazo.